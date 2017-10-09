Турция в США приостановила выдачу неиммиграционных виз

Посольство Турции в Вашингтоне сообщило в воскресенье, что приостановило выдачу всех неиммиграционных виз во всех турецких дипломатических представительствах в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters.

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Ограничительные меры были приняты после того как аналогичные шаги сделали в Турции американские дипломаты в связи с арестом турецкого гражданина — сотрудника консульства США в Стамбуле.

«Недавние события заставили турецкое правительство провести переоценку приверженности правительства Соединенных Штатов безопасности турецких миссий и персонала», — говорится в заявлении посольства в Вашингтоне.

Турецкая дипмиссия применила такую же — дословно, но в «зеркальном» виде — формулировку заявления, которым Соединенные Штаты ранее обосновывали свои действия по введению ограничений.

Турецкий гражданин, задержанный 4 октября, был обвинен в связях с проповедником Фетуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося государственного переворота в 2016 году. Гюлен проживает в США, Турция безуспешно пытается добиться его выдачи. Сам проповедник отрицает все обвинения.