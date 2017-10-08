США в Турции приостановили выдачу неиммиграционных виз

Посольство США в Турции заявило, что сокращает визовые услуги после того, как один из сотрудников дипмиссии был задержан на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято после того, как власти Турции в среду, 4 октября, арестовали гражданина республики, работающего в консульстве США в Стамбуле. Он был обвинен в связях с проповедником Фетуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося государственного переворота в 2016 году.

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«Недавние события заставили правительство Соединенных Штатов провести переоценку приверженности правительства Турции безопасности миссии и персонала США», — говорится в заявлении миссии в Анкаре.

«Чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, пока эта оценка продолжается, мы сразу же приостановили выдачу всех неиммиграционных виз во всех дипломатических представительствах США в Турции», — отметили в миссии.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этого в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.

Анкара обвинила в организации мятежа Гюлена, проживающего в США с 1999 года. Проповедник отвергает обвинения и настаивает на своей непричастности к попытке госпереворота.