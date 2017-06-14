Власти Турции решили арестовать 189 юристов по подозрению в связях с Гюленом

В Турции выдали ордера на задержание 189 юристов, подозреваемых в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом в среду, 14 июня, сообщает Reuters.

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Антитеррористические рейды прошли в восьми турецких провинциях. Отмечается, что были задержаны 78 человек. Предположительно, многие из подозреваемых установили на свои смартфоны приложение для обмена сообщениями ByLock. Его использовали мятежники во время попытки госпереворота 15 июля прошлого года.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которой погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.

Анкара обвинила в организации мятежа Гюлена, проживающего в США с 1999 года. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке госпереворота.