В Турции уволили более 3900 чиновников

Власти Турции в ходе последней проверки уволили с государственной службы более 3900 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию в официальном правительственном бюллетене.

Больше всего уволенных — 1177 человек — из министерства юстиции. Это не только чиновники, но и тюремные надзиратели, военные и жандармы. Кроме того, более 200 человек были уволены из министерства по делам религий. Также лишились работы 484 академика.

Масштабные проверки в государственных учреждениях Турции идут после неудавшегося переворота в прошлом году. К настоящему моменту более 120 тысяч человек лишились работы в ходе чисток, проводимых не только в госучреждениях, но и частных компаниях. Более 40 тысяч человек были арестованы.

15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. Анкара обвинила в организации путча оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США с 1999 года. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке мятежа.

