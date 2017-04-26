В Турции за ночь задержали свыше 800 подозреваемых в связях с Гюленом

Полиция Турции в ночь на среду, 26 апреля, задержала свыше 800 человек, подозреваемых в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Отмечается, что эта операция — одна из самых масштабных за последнее время. В ней принимают участие около 8,5 тысячи полицейских. Рейды проводятся в 81 провинции страны.

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2 апреля глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что после попытки государственного переворота в стране были задержаны более 113 тысяч человек. По его словам, 47,1 тысячи подозреваемых в связях с Гюленом арестованы.

15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.

Анкара обвинила в организации путча религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США с 1999 года. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке мятежа.