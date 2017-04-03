Число задержанных в Турции по подозрению в связях с Гюленом достигло 113 тысяч

После попытки государственного переворотов Турции летом 2016 года были задержаны более 113 тысяч человек. Об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу, передает агентство Anadolu. По его данным, 47,1 тысячи подозреваемых в связях с FETO — организацией, основанной оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом — арестованы.

«Среди заключенных под стражу 10,7 тысячи полицейских, 7,6 тысячи военнослужащих, 168 генералов, 2,5 тысячи судей и прокуроров, 208 чиновников и 26,1 тысячи гражданских лиц», — уточнил Сойлу. Он добавил, что из общего числа задержанных более 65 тысяч человек были отпущены на свободу, из них 41,5 тысячи находятся под надзором правоохранителей.

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28 февраля в Турции начался судебный процесс над подозреваемыми в попытке государственного переворота. Перед судом предстали 330 человек, которые обвиняются в попытке свержения конституционного строя, убийстве и членстве в террористической организации. Каждому из них грозит до трех пожизненных сроков.

15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. После этих событий в Турции прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.

Анкара обвинила в организации путча Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США с 1999 года. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке госпереворота.