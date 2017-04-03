Берлин рассказал о бегущих в Германию турецких чиновниках и дипломатах

Более 250 турецких чиновников, дипломатов и членов их семей запросили политическое убежища в ФРГ. Об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Германии.

«Прошения о предоставлении статуса беженцев будут рассматриваться отдельно, их судьба будет решаться в соответствии с законом», — сказала пресс-секретарь ведомства.

Как отмечает издание, резкий всплеск числа прошений о предоставлении убежища произошел после подавленной попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Ранее власти ФРГ запретили два митинга местной турецкой общины после ареста в Стамбуле журналиста Дениза Юджеля, гражданина Германии турецкого происхождения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его немецким агентом.

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5 марта президент Турции сравнил запрет на акции в Германии в его поддержку с действиями нацистов. В ответ на это канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит «абсолютно никаких оправданий» этим словам, они «обесценивают бездонную пропасть страданий тех, кто стал жертвами преступлений нацизма против человечности».

15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. После этих событий в Турции прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.

Анкара обвинила в организации путча Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США с 1999 года. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке госпереворота.

Эрдоган стремится внести изменения в конституцию, которые преобразуют Турцию в президентскую республику. Референдум по этому вопросу пройдет 16 апреля 2017 года. Если народ проголосует за предложенные поправки, то президент станет верховным главнокомандующим, получит контроль над ключевыми постами в вооруженных силах, сможет формировать правительство и распускать парламент. Пост премьер-министра будет ликвидирован, а число парламентариев увеличится.