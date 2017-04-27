СМИ сообщили об отстранении от работы более 9 тысяч полицейских в Турции

В Турции по подозрению в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом от работы отстранены еще 9103 полицейских. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Hürriyet Daily News.

За день до этого стало известно, что в 72 провинциях страны были задержаны свыше 800 человек — предполагаемых сторонников религиозного деятеля. В рейдах приняли участие около 8,5 тысячи полицейских.

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При этом отмечается, что спецоперация продолжается.

2 апреля глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что после попытки государственного переворота в стране были задержаны более 113 тысяч человек. По его словам, 47,1 тысячи подозреваемых в связях с Гюленом арестованы.

15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.

Анкара обвинила в организации путча Гюлена, проживающего в США с 1999 года. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке мятежа.