В Анкаре начался суд над 221 участником путча

В столице Турции Анкаре начался судебный процесс над 221 предполагаемым участником мятежа. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Hürriyet Daily News.

Среди подсудимых есть высокопоставленные военные, которых обвиняют в захвате генштаба ВС Турции: 24 генерала, 26 полковников и подполковников.

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По данным издания, в настоящее время под стражей находятся 200 человек, девять — под подпиской о невыезде, еще 12 в бегах. В их числе проживающий в США оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти обвиняют в организации путча.

Подсудимым грозит пожизненное заключение или длительный тюремный срок.

15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.