Гюлен посоветовал Турции принять новую конституцию из-за Эрдогана

В Турции должна быть принята новая конституция. Об этом в интервью РИА Новости заявил оппозиционный Анкаре исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.

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По его словам, нынешний президент страны Реджеп Тайип Эрдоган превращает армию в политическое орудие, и в стране не осталось ни одного политического института, который сможет призвать главу государства к ответу, если он будет нарушать основной закон страны.

«Думаю, что единственным выходом из положения является разработка новой конституции, в которой должен быть восстановлен принцип разделения властей, а также соответствующие сдержки и противовесы в рамках каждой ветви власти», — пояснил проповедник.

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В ходе референдума, прошедшего в Турции 16 апреля, граждане страны решили внести изменения в 18 статей основного закона, предполагающие упразднение должности премьер-министра и наделение президента полномочиями самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Глава государства также получил право объявлять режим чрезвычайного положения, а также издавать указы, которые можно отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. Анкара обвинила в организации мятежа Гюлена, проживающего в США с 1999 года. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке госпереворота.