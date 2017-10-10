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США назвали условие для возобновления выдачи виз туркам

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Джон Басс
Джон Басс

Посол США в Турции Джон Басс заявил, что возобновление выдачи виз для турецких граждан зависит от результатов двусторонних переговоров. Об этом говорится на сайте американского посольства в Анкаре.

«Мы надеемся, что это продлится не долго, но мы не можем сказать, сколько времени потребуется для решения этого вопроса», — заявил дипломат. Он отметил, что продолжительность [приостановки] будет обсуждаться правительствами США и Турции «в рамках дискуссий о причинах задержания местных сотрудников Соединенных Штатов и приверженности турецкого правительства в отношении защиты американских объектов и персонала в Турции».

Он добавил, что приостановка выдачи виз турецким гражданам не означает запрета на их въезд в Соединенные Штаты. Дипмиссия лишь приостанавливает рассмотрение новых заявок на получение визы.

Турецкие власти ранее задержали в Стамбуле сотрудника американского генконсульства, гражданина Турции Метина Топуза. Его обвинили в шпионаже. Следствие утверждает, что мужчина выходил на связь с боевиком террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), который был причастен к нападению на британское посольство и синагогу в Турции в 2003 году. Помимо этого, Топуза заподозрили в связях с ФЕТО, которую обвиняют в организации путча в Турции в июле 2016 года.

В ответ на задержание Топуза Вашингтон приостановил выдачу виз для турецких граждан. В Анкаре эту меру назвали несправедливой, отметив, что имеют право самостоятельно заводить уголовное дело на гражданина своей страны на территории государства. Турция также приостановила выдачу виз для американцев.

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