Турция решила арестовать сотрудника Генконсульства США

Турецкая генеральная прокуратура выдала ордер на арест второго сотрудника американского Генконсульства в Стамбуле. Об этом сообщает NTV.

По данным телеканала, полицейские задержали жену и ребенка подозреваемого, они находятся на допросе. Местонахождение служащего американского представительства, который не обладает дипломатическим иммунитетом, неизвестно.

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В воскресенье, 8 октября, посольство Турции в Вашингтоне сообщило, что приостановило выдачу всех неиммиграционных виз во всех турецких дипломатических представительствах в Соединенных Штатах.Ограничительные меры были приняты после того как аналогичные шаги сделали в Турции американские дипломаты в связи с арестом турецкого гражданина — сотрудника консульства США в Стамбуле.

Ранее 4 октября был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле турок Метин Топуз. Он подозревается в нарушении конституции и попытке свержения правительства Турецкой Республики. По версии турецких властей, Топуз связан со сторонниками оппозиционного проповедника Фетхулахха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося государственного переворота в 2016 году. Гюлен проживает в США, Турция безуспешно пытается добиться его выдачи. Сам проповедник отрицает все обвинения.