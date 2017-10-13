Я твоих дипломатов арестовывал

Турция и США серьезно рассорились. Такого серьезного дипломатического скандала Анкара и Вашингтон не переживали никогда. В Стамбуле турецкие силовики арестовали двух сотрудников американского генконсульства: их подозревают в плетении заговоров против законной власти. Разгневанные американцы в отместку перестали выдавать турецким гражданам визы. Анкара огрызнулась и ответила тем же. Сторонники неуступчивого Эрдогана хвалят его за то, что утер нос американцам, но дипломатические экзерсисы национального лидера наотмашь бьют по турецкой экономике. Дойдет ли до разрыва отношений и выйдет ли Турция из НАТО — выясняла «Лента.ру».

Племя у тебя в штатах

«Турция — это правовое государство, а не какое-то там племя. Эту мысль надо четко донести. Я распорядился, чтобы турецкое посольство в Вашингтоне дало [американцам] зеркальный ответ», — метал молнии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после того, как Вашингтон прекратил выдачу временных виз турецким гражданам.

Этого оказалось мало: эксцентричный турецкий президент обрушился на американского посла. «Неприемлемо, чтобы Америка назначала в такую стратегически важную для нее страну, как Турция, посла, который даже за себя не отвечает. На любое их действие мы ответим симметрично. (...) Они привыкли к старой Турции, они не знают, что Турция сильна! Наша решимость в отстаивании независимости кого-то сильно напрягает», — отчитывал Эрдоган заокеанских стратегических партнеров.

Раньше, когда Соединенными Штатами правил прослывший нерешительным политиком Барак Обама, такие словесные залпы могли сойти Эрдогану с рук. Но теперь это Дональд Трамп, который мириться с такими выходками не привык.

Око за око

Еще две недели назад ничто не предвещало нового обострения двусторонних отношений. В конце сентября Эрдоган прилетал в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где встретился с Трампом. Американец не скупился на похвалы: «Мы отлично ладим, никогда прежде наши страны не были так близки (…) Он [Эрдоган] управляет страной, расположенной в проблемном регионе. Он сильно продвинулся в этом, и у него это прекрасно получается». Эрдоган не оставался в долгу и называл хозяина Белого дома «дорогим другом Дональдом».

Дональд Трамп неоднократно восхищался лидерскими качествами Эрдогана Фото: Isaac Brekken / Getty Images

Конфликт между странами разгорелся в начале октября. Невольным виновником стал сотрудник американского генконсульства, гражданин Турции Метин Топуз. Его обвинили в заговоре против турецких властей: в июле прошлого года армия попыталась свергнуть Эрдогана, но у нее ничего не вышло. Турецкие власти решили, что главный путчист — исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в изгнании в американском штате Пенсильвания. Именно в сотрудничестве с ним и обвинили задержанного Топуза.

Вскоре после этого турецкие власти выдали ордер на арест еще одного сотрудника американской дипмиссии с турецким гражданством; для дачи показаний в полицию доставили супругу и сына мужчины. По версии следствия, они занимали руководящие посты в организации FETO все того же главпутчиста Гюлена.

Разгневанные американцы такой прыти не поняли и попытались сослаться на дипломатический иммунитет своих сотрудников, но турки четко дали понять: уголовное дело возбуждено против граждан их собственного государства, поэтому отчитываться перед Вашингтоном они не намерены.

Тогда-то США, раньше закрывавшие глаза на выходки Эрдогана, решили действовать и лишили турок неиммиграционных виз. «Это действительно событие из ряда вон. Споры между двумя странами были и раньше: первый серьезный конфликт разгорелся в 1974 году, когда турецкая армия начала военную кампанию на Кипре. В 2003 году Анкара отказалась поддерживать США в войне с Ираком. После этого американцы осудили действия турецких властей во время многотысячных протестов, потрясших Турцию летом 2013 года. Но даже в ходе всех этих обострений страны не доводили ситуацию до визового кризиса», — сказал «Ленте.ру» турецкий политолог Серкан Демирташ.

Все было хорошо, пока не появился Фетхуллах Гюлен

Вообще в последнее время у обеих стран накопилось друг к другу немало взаимных претензий. Вашингтон и Анкара по-разному смотрят на сирийских курдов, которые при поддержке США успешно сражаются в Сирии с боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). У турок к ним свои счеты: на территории страны долгие годы идет вялотекущая гражданская война с местным курдским населением, требующим автономии. Турецкий лидер, не отличающий одних курдов от других, неоднократно угрожал, что может начать против них новую военную операцию на севере Сирии, поставив под удар войну США с ИГ.

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«Война в Сирии стала серьезным испытанием для союзников, однако все-таки главная причина нынешнего обострения — отказ американских властей экстрадировать проповедника Гюлена, обвиняемого в попытке переворота. Изначально казалось, что новое американское руководство готово пойти на этот шаг, но впоследствии в Вашингтоне передумали», — считает Демирташ.

Территория около американского посольства в Анкаре огорожена Фото: Burhan Ozbilici / AP

Более того, Турция, стремясь стать ведущей региональной державой, зачастую принимает решения, не особенно заботясь об интересах США и других партнеров по НАТО. Например, Эрдоган встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и заверил его, что окажет ему любую поддержку. Еще и «внешнее давление» осудил — а в Каракасе подчеркивают, что «внешне давят» на них именно из США.

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США довольно настороженно следят и за сближением Турции с Россией — особенную ярость вызвало решение Анкары закупить в Москве системы ПВО С-400, а также за участием турецкой стороны в предложенном Москвой трехстороннем формате по урегулированию в Сирии. «Решение Эрдогана закупить у России системы С-400 вызвало у Америки негодование, поскольку Турция — член НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому — фактически американскому — стандарту. Это нехороший прецедент и удар по сплоченности блока. Помимо этого, в США не одобряют последние политические изменения в Турции, считая, что Эрдоган отходит от светского наследия и ведет страну по пути авторитаризма», — объяснил «Ленте.ру» ситуацию генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

А о деньгах забыли

Смелые шаги Эрдогана, не побоявшегося гнуть свою линию в отношениях с американцами, вызвали восхищение многих его сторонников, для них он выглядит всесильным султаном. Однако дипломатический скандал между союзниками уже больно ударил по экономике страны: турецкая лира достигла низшей отметки с начала этого года, акции авиаперевозчика Turkish Airlines и оператора аэропортов TAV стремительно теряют в цене. Пострадает и традиционно важная для страны туристическая отрасль.

Многие, потирая руки, заговорили о возможном выходе Турции из НАТО. Однако до этого не дойдет, уверены оба эксперта. «Турция нужна американцам как форпост на южном фланге НАТО, как партнер в сфере безопасности. Я не думаю, что отношения перейдут некую черту. Отношения будут неровные, нервные и сложные, возможно, сопровождающиеся санкциями и контрсанкциями, — полагает Кортунов. — Но никто не хочет полного разрыва отношений. (...) С объективной точки зрения, в силу экономической ситуации Турция больше заинтересована в налаживании отношений с США. Но субъективно Эрдоган свободнее Трампа, потому что он фактически авторитарный лидер, который в значительно меньшей степени испытывает на себе действие сдержек и противовесов. Он может себе позволить то, что Трампу сложно даже представить, учитывая Конгресс, турецкое лобби и экономические интересы страны».

Конфликт двух государств и правда вышел невиданный, однако обе стороны сигнализируют, что к диалогу все-таки готовы. К тому же, как отмечает турецкий эксперт, «пока Трамп не вовлечен в этот скандал, предпочитая отмалчиваться, а турецкий лидер воздерживается от обвинений в адрес хозяина Белого дома и вместо этого клеймит американского посла, который через несколько дней возглавит американскую миссию в Кабуле и покинет Анкару». Так что, вполне возможно, два сильных лидера все же найдут общий язык.