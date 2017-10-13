Мир
 
Последние новости
Россия уличила Пентагон в создании комплексов мгновенного глобального удара
Продавший празднование победного гола австралиец заинтересовал ФИФА
Google скрыл от пользователей фотографию неизвестного существа
Apple выпустит гнущийся iPhone
В Одессе пьяные бойцы «Правого сектора» избили женщину
Американских дипломатов на Кубе травмировали высокочастотные сверчки
Израиль вслед за США объявил о выходе из ЮНЕСКО
Популярные новости
Подруга рассказала о жизни погибшей в Доминикане голой россиянки
Google скрыл от пользователей фотографию неизвестного существа
Гибель голой россиянки в Доминикане попала на видео
Американских дипломатов на Кубе травмировали высокочастотные сверчки
Разговор дагестанских матерей в чате растащили на мемы
Актриса «Мира Дикого Запада» прокомментировала два своих изнасилования
В Одессе пьяные бойцы «Правого сектора» избили женщину

Я твоих дипломатов арестовывал

Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией

Перейти в «Мою Ленту»
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа
Фото: Michael Probst / AP

Турция и США серьезно рассорились. Такого серьезного дипломатического скандала Анкара и Вашингтон не переживали никогда. В Стамбуле турецкие силовики арестовали двух сотрудников американского генконсульства: их подозревают в плетении заговоров против законной власти. Разгневанные американцы в отместку перестали выдавать турецким гражданам визы. Анкара огрызнулась и ответила тем же. Сторонники неуступчивого Эрдогана хвалят его за то, что утер нос американцам, но дипломатические экзерсисы национального лидера наотмашь бьют по турецкой экономике. Дойдет ли до разрыва отношений и выйдет ли Турция из НАТО — выясняла «Лента.ру».

Племя у тебя в штатах

«Турция — это правовое государство, а не какое-то там племя. Эту мысль надо четко донести. Я распорядился, чтобы турецкое посольство в Вашингтоне дало [американцам] зеркальный ответ», — метал молнии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после того, как Вашингтон прекратил выдачу временных виз турецким гражданам.

Этого оказалось мало: эксцентричный турецкий президент обрушился на американского посла. «Неприемлемо, чтобы Америка назначала в такую стратегически важную для нее страну, как Турция, посла, который даже за себя не отвечает. На любое их действие мы ответим симметрично. (...) Они привыкли к старой Турции, они не знают, что Турция сильна! Наша решимость в отстаивании независимости кого-то сильно напрягает», — отчитывал Эрдоган заокеанских стратегических партнеров.

Раньше, когда Соединенными Штатами правил прослывший нерешительным политиком Барак Обама, такие словесные залпы могли сойти Эрдогану с рук. Но теперь это Дональд Трамп, который мириться с такими выходками не привык.

Око за око

Еще две недели назад ничто не предвещало нового обострения двусторонних отношений. В конце сентября Эрдоган прилетал в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где встретился с Трампом. Американец не скупился на похвалы: «Мы отлично ладим, никогда прежде наши страны не были так близки (…) Он [Эрдоган] управляет страной, расположенной в проблемном регионе. Он сильно продвинулся в этом, и у него это прекрасно получается». Эрдоган не оставался в долгу и называл хозяина Белого дома «дорогим другом Дональдом».

Конфликт между странами разгорелся в начале октября. Невольным виновником стал сотрудник американского генконсульства, гражданин Турции Метин Топуз. Его обвинили в заговоре против турецких властей: в июле прошлого года армия попыталась свергнуть Эрдогана, но у нее ничего не вышло. Турецкие власти решили, что главный путчист — исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в изгнании в американском штате Пенсильвания. Именно в сотрудничестве с ним и обвинили задержанного Топуза.

Вскоре после этого турецкие власти выдали ордер на арест еще одного сотрудника американской дипмиссии с турецким гражданством; для дачи показаний в полицию доставили супругу и сына мужчины. По версии следствия, они занимали руководящие посты в организации FETO все того же главпутчиста Гюлена.

Разгневанные американцы такой прыти не поняли и попытались сослаться на дипломатический иммунитет своих сотрудников, но турки четко дали понять: уголовное дело возбуждено против граждан их собственного государства, поэтому отчитываться перед Вашингтоном они не намерены.

Тогда-то США, раньше закрывавшие глаза на выходки Эрдогана, решили действовать и лишили турок неиммиграционных виз. «Это действительно событие из ряда вон. Споры между двумя странами были и раньше: первый серьезный конфликт разгорелся в 1974 году, когда турецкая армия начала военную кампанию на Кипре. В 2003 году Анкара отказалась поддерживать США в войне с Ираком. После этого американцы осудили действия турецких властей во время многотысячных протестов, потрясших Турцию летом 2013 года. Но даже в ходе всех этих обострений страны не доводили ситуацию до визового кризиса», — сказал «Ленте.ру» турецкий политолог Серкан Демирташ.

Все было хорошо, пока не появился Фетхуллах Гюлен

Вообще в последнее время у обеих стран накопилось друг к другу немало взаимных претензий. Вашингтон и Анкара по-разному смотрят на сирийских курдов, которые при поддержке США успешно сражаются в Сирии с боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). У турок к ним свои счеты: на территории страны долгие годы идет вялотекущая гражданская война с местным курдским населением, требующим автономии. Турецкий лидер, не отличающий одних курдов от других, неоднократно угрожал, что может начать против них новую военную операцию на севере Сирии, поставив под удар войну США с ИГ.

«Война в Сирии стала серьезным испытанием для союзников, однако все-таки главная причина нынешнего обострения — отказ американских властей экстрадировать проповедника Гюлена, обвиняемого в попытке переворота. Изначально казалось, что новое американское руководство готово пойти на этот шаг, но впоследствии в Вашингтоне передумали», — считает Демирташ.

Более того, Турция, стремясь стать ведущей региональной державой, зачастую принимает решения, не особенно заботясь об интересах США и других партнеров по НАТО. Например, Эрдоган встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и заверил его, что окажет ему любую поддержку. Еще и «внешнее давление» осудил — а в Каракасе подчеркивают, что «внешне давят» на них именно из США.

США довольно настороженно следят и за сближением Турции с Россией — особенную ярость вызвало решение Анкары закупить в Москве системы ПВО С-400, а также за участием турецкой стороны в предложенном Москвой трехстороннем формате по урегулированию в Сирии. «Решение Эрдогана закупить у России системы С-400 вызвало у Америки негодование, поскольку Турция — член НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому — фактически американскому — стандарту. Это нехороший прецедент и удар по сплоченности блока. Помимо этого, в США не одобряют последние политические изменения в Турции, считая, что Эрдоган отходит от светского наследия и ведет страну по пути авторитаризма», — объяснил «Ленте.ру» ситуацию генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

А о деньгах забыли

Смелые шаги Эрдогана, не побоявшегося гнуть свою линию в отношениях с американцами, вызвали восхищение многих его сторонников, для них он выглядит всесильным султаном. Однако дипломатический скандал между союзниками уже больно ударил по экономике страны: турецкая лира достигла низшей отметки с начала этого года, акции авиаперевозчика Turkish Airlines и оператора аэропортов TAV стремительно теряют в цене. Пострадает и традиционно важная для страны туристическая отрасль.

Многие, потирая руки, заговорили о возможном выходе Турции из НАТО. Однако до этого не дойдет, уверены оба эксперта. «Турция нужна американцам как форпост на южном фланге НАТО, как партнер в сфере безопасности. Я не думаю, что отношения перейдут некую черту. Отношения будут неровные, нервные и сложные, возможно, сопровождающиеся санкциями и контрсанкциями, — полагает Кортунов. — Но никто не хочет полного разрыва отношений. (...) С объективной точки зрения, в силу экономической ситуации Турция больше заинтересована в налаживании отношений с США. Но субъективно Эрдоган свободнее Трампа, потому что он фактически авторитарный лидер, который в значительно меньшей степени испытывает на себе действие сдержек и противовесов. Он может себе позволить то, что Трампу сложно даже представить, учитывая Конгресс, турецкое лобби и экономические интересы страны».

Конфликт двух государств и правда вышел невиданный, однако обе стороны сигнализируют, что к диалогу все-таки готовы. К тому же, как отмечает турецкий эксперт, «пока Трамп не вовлечен в этот скандал, предпочитая отмалчиваться, а турецкий лидер воздерживается от обвинений в адрес хозяина Белого дома и вместо этого клеймит американского посла, который через несколько дней возглавит американскую миссию в Кабуле и покинет Анкару». Так что, вполне возможно, два сильных лидера все же найдут общий язык.

Ксения Мельникова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эрдоган обвинил США в попытке «укротить турецкого льва»
США назвали условие для возобновления выдачи виз туркам
Турция в США приостановила выдачу неиммиграционных виз
США в Турции приостановили выдачу неиммиграционных виз
Другие материалы рубрики
Мир00:0410 октября

Смерть в песках

Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
21:4112 октября

Вашингтон предложил Москве забрать снятые с дипмиссий в США российские флаги

20:4912 октября

В Барселоне подрались сторонники и противники независимости Каталонии

23:2612 октября

Американских дипломатов на Кубе травмировали высокочастотные сверчки

Мир05:05 2 октября

«Испанией продолжают управлять фашисты!»

На каталонском референдуме пролилась кровь
19:3612 октября

Во Франции инвалид поднялся с кресла и погнался с топором за своим обидчиком

19:5412 октября

Горящие обломки испанского истребителя попали на видео

19:5612 октября

Подруга рассказала о жизни погибшей в Доминикане голой россиянки

Мир00:02 4 октября

Белая смерть

Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
17:4312 октября

Калифорнийский полицейский снял лесной пожар изнутри

16:2712 октября

На китайской фотовыставке чернокожих сравнили с обезьянами

18:2312 октября

Северная Корея признала Крым российским

Россия
«Люди с удовольствием убивают друг друга»
Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше
Глава компании Mangold Consulting Клаус Мангольд и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (слева направо)Германский связной
Почему немцы встали на сторону Путина
Судебные приставы получили письмо от умершего 16 лет назад петербуржца
Больше всех надо
Чем займется пятитысячный волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи
Казахстанец со СПИДом и шприцем совершил ограбление в Москве
Бастрыкин запомнил перекрывших ему дорогу пенсионерок из Томска
Александр Лукашенко и Владимир Путин«Они у нас очень верные!»
Новый щенок Путина затмил проблемы СНГ
Все материалы
Мир
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Опиум и смерть
Вашингтон предложил Москве забрать снятые с дипмиссий в США российские флаги
Американских дипломатов на Кубе травмировали высокочастотные сверчки
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
Депутат Рады пообещал бороться против украинизации русских
Чехия назвала нападки Киева на Земана «криком из пещеры неандертальцев»
Кличко предложил назвать сквер в Киеве в честь россиянина
Порошенко поведал об уникальности украинского армейского сухпайка
Омскую область и Оренбуржье «присоединили» к Казахстану
В школах Киева украинизировали детскую песенку «В траве сидел кузнечик»
Все материалы
Финансы
Пустил в расход
Он первым понял, почему люди сорят деньгами
Дизайнер рублей расстроился из-за новых купюр
Российский бизнес уличили в тяге к несовершеннолетним
Биткоин обновил абсолютный рекорд
Глава Гознака потребовал поменять дизайн всех рублей
Беглый банкир Пугачев отказался отдавать России свою виллу
ЦБ ввел в обращение новые деньги
Все материалы
Бизнес
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
Богдан Кравцов«И не сдаваться»
Соучредитель сети «Клаустрофобия» о создании бизнеса с нуля
Автомобили Ford для европейцев соберут из российских деталей
В третьем квартале GVC продемонстрировала двухзначный рост доходов
«Калашников» начал торговать оружием в интернете
Мантуров оценил в миллиард рублей экономию от внедрения электронных ПТС
Вице-премьер Татарстана поработает над ростом популяции осетровых
Все материалы
Силовые структуры
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Вадим АмпелонскийДоблокировались: троицу из Роскомнадзора уличили в хищениях
Чиновники могли завысить себе зарплаты
«Держись, братан»
Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е
Пресс-секретарь Роскомнадзора открестился от мошенничества
Житель Челябинской области сжег тещу заживо из мести жене
Лидера «Христианского государства» заподозрили в экстремизме
Улюкаев забрал взятку из-под елки за гаражами
Все материалы
Наука и техника
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Американским школьникам предложили стать рабыней
Пообещавшая уничтожить человечество робот София выступила в ООН
Раскрыта связь между Аллахом и викингами
В России утвердили размер столов и мониторов для геймеров
Все материалы
Спорт
Полный мундиаль: Украина и США не приедут в Россию
Кто сыграет на идеальных газонах Саранска и Волгограда
В «Халл Сити» пришел еще один россиянин
Президента ПСЖ заподозрили в коррупции
Сборная Франции поживет в подмосковной Истре во время ЧМ-2018
Полторы сотни цыган прогнали с территории будущего учебного центра ПСЖ
Российский хоккеист вступился за партнера и устроил драку
«Барселона» поманила Месси 100-миллионным бонусом
Все материалы
Культура
Харви Вайнштейн (слева)Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви
Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера
Пронесло
Минкульт передумал брать пять миллионов за прокат, и киноиндустрия выдохнула
Марио Варгас Льоса«Бродский курил одну за другой»
Счастье, Борхес и независимость Каталонии глазами Марио Варгаса Льосы
Полиция возобновила расследование о домогательствах Вайнштейна
Актриса «Мира Дикого Запада» прокомментировала два своих изнасилования
Бондарчук заявил о невероятных успехах российской анимации за рубежом
США покинут ЮНЕСКО
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
Видео с новым щенком Путина рассорило соцсети
Немка опознала своего ребенка в кадре из педофильского видео
Блогер замуровал голову в ведре
Малазийская пекарня прославилась благодаря прыщавым тортам
Безумная японка принялась отучать пассажиров метро от хамства
В сети отыскали родственницу Упоротого лиса в образе черепахи с отвисшей грудью
Все материалы
Ценности
«Я бью татуировки своему отцу»
Татуировщик Негур знает, что такое реальная боль
Omega выпустила часы в помощь слабовидящим детям
Джефф Кунс оживил для Louis Vuitton красавиц с классических полотен
Дочь Кадырова покажет новую коллекцию одежды в «Зарядье»
H&M показал модели из коллаборации с Erdem
Новую марку вина в США назвали выдуманным Трампом словом
Тайные архивы Версаче раскроют в годовщину его убийства
Все материалы
Путешествия
Американские танцы
Чем развлекают себя русские в Сан-Франциско
Гибель голой россиянки в Доминикане попала на видео
Названы самые опасные города мира
Росавиация потребовала от авиакомпаний отчетов по долгам
Американец устроил караоке-сессию в аэропорту Нового Орлеана
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Португалия упростит получение шенгена для россиян
Все материалы
Из жизни
Кетчуп из глаз
Сосиски и туалетная бумага превращают россиянина в супергероя
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Корейцы невзлюбили уродливый памятник песне Gangnam Style
Немецкие пожарные спасли застрявшего в заборе ежика
Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Все материалы
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Эм и не м
Новая BMW M550i против старой BMW M5: кто же круче?
Гений аэродинамики или дизайнер-сумасброд?
Самые безумные автомобильные творения Луиджи Колани
Пока, «Солярис» – здравствуй, «Веста»
25 самых популярных машин России
Фанат «Рика и Морти» поменял VW Golf на пакет сычуаньского соуса
Названы рублевые цены на обновленные внедорожники Range Rover
Volkswagen прекратил производство Scirocco
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы