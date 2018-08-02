Турция ответит на американские санкции

Анкара не оставит без ответа решение Вашингтона ввести санкции против двух высокопоставленных турецких чиновников. С таким заявлением выступил МИД Турции, передает Reuters.

Отмечается, что турецкие власти сочли действия США враждебными. «Мы призываем американские власти отказаться от этого ошибочного поступка», — подчеркнули в ведомстве.

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Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, написал в Twitter: «Мы не сможем решать общие проблемы, если администрация США не осознает, что такими методами невозможно добиться исполнения незаконных требований».

1 августа США ввели ограничительные меры против министров юстиции и внутренних дел Турции Абдулхамита Гюля и Сюлеймана Сойлу соответственно за причастность к аресту американского пастора Эндрю Брансона.

Он был задержан в Турции в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве организации FETÖ, которую в Анкаре называют террористической. Ее считают причастной к попытке государственного переворота в июле 2016 года.

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