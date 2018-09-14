Глава ВТБ придумал план из трех пунктов по отказу России от доллара

Глава ВТБ Андрей Костин разработал план по отказу от американской валюты. Об этом он рассказал газете «Известия».

По его словам, дорожная карта состоит из минимум трех масштабных пунктов. Первым шагом Костин назвал ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.

Вторым действием он предложил перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. «По коллегам, которые попали в апрельские санкции США, мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», — пояснил он.

Третьим пунктом Костин назвал необходимость переправить на российскую площадку размещение еврооблигаций.

Глава ВТБ посетовал на то, что на Дальнем Востоке кредитная организация проводит 70 процентов операций по торговле с Китаем в долларах, лишь 8 процентов — в юанях и 22 процента — в рублях.

В октябре 2017 года бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что санкции США будут способствовать использованию рубля в международных расчетах. Политика Вашингтона в отношении Москвы «скорее всего подстегнет использование рубля вынужденно, даже независимо от того, что это может быть дороже», — отметил он.

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