Найдены виновные в обвале рубля

Помощник президента России Сергей Глазьев обвинил Центробанк в падении курса рубля, передает РБК.

По словам Глазьева, именно «неисполнение Центральным банком своих конституционных обязанностей» по обеспечению устойчивости курса рубля стало главным фактором, повлиявшим на обвал национальной валюты.

«Имея валютных резервов больше, чем объем денежной базы, они отдали курсообразование на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль, получая гигантские сверхприбыли на дестабилизации макроэкономической ситуации при фактически попустительстве денежных властей», — заявил чиновник.

В случае, если бы ЦБ вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы стабилен, начиная еще с 2014 года, добавил Глазьев.

Ранее в Минфине заявили, что ослабление рубля, вызванное волатильностью на мировых рынках, скоро закончится — курс выровняется до конца этого года.

10 сентября курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы за 2,5 года. Доллар поднялся выше 70 рублей, курс европейской валюты превысил 81 рубль.

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