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Названы сроки восстановления рубля

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Ослабление рубля, вызванное волатильностью на мировых рынках, скоро закончится. Как передает ТАСС с таким заявлением выступил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

По его оценке, курс рубля выровняется до конца этого года.

«Это зависит от ситуации на глобальных рынках. Во многом то, что мы наблюдаем в России, это продолжение того, что мы наблюдаем на других развивающихся рынках. Это редко бывает длительный период. До конца года, скорее всего, это точно», — заметил Колычев.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин связал ослабление рубля с краткосрочным резким оттоком капитала из страны. Скоро, по его мнению, ситуация пойдет в обратную сторону. При этом, равновесный курс рубля при отсутствии покупок валюты для Минфина и текущей цене на нефть составляет около 50 рублей за доллар

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