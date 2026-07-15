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15:25, 15 июля 2026Путешествия

Отели Таиланда в борьбе за российских туристов снизили цены до 68 процентов

АТОР: Отели Таиланда снизили цены для россиян до 68 процентов
Алина Черненко

Фото: Nalidsa / Shutterstock / Fotodom

Отели Таиланда продолжают бороться за российских туристов и снизили цены на летний сезон до 68 процентов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам руководителя таиландского направления в компании ПАКС Оксаны Севериной, у соотечественников востребованы все популярные курорты, но лидирует традиционно Пхукет. Скидки предлагают отели разной категории — от пятизвездочных Centara Grand Beach Resort Phuket и Angsana Laguna Phuket до бюджетных On Hotel Phuket и Karon Phunaka. Так, недельный тур с проживанием в пятизвездочном отеле с завтраками и вылетом 6 августа обойдется в 203 тысячи рублей на двоих.

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Тем временем аналогичный тур на другой курорт Таиланда — Паттайю — стоит еще дешевле — 153,5 тысячи рублей на двоих с перелетом. А если выбрать вместо пятизвездочного отеля трехзвездочный, то можно будет уложиться в 135 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Ранее в АТОР назвали самые доступные по цене азиатские направления в июле 2026 года. На первом месте оказался Таиланд, на втором — индийский курорт Гоа, а на третьем — китайский остров Хайнань.

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