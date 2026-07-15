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15:28, 15 июля 2026Интернет и СМИ

Дудь пошутил о возможном интервью с Дуровым

Блогер Юрий Дудь пошутил о возможном интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Известный блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пошутил на тему того, как бы он вел себя, если бы основатель Telegram Павел Дуров согласился дать ему интервью. Видео со своей возможной реакцией он опубликовал в Telegram.

В ролике можно увидеть, как спортивный комментатор Альфредо Мартинес радуется голу, который забил испанский футболист Педро Порро во время матча между сборными Испании и Франции на чемпионате мира по футболу 2026 года. Журналист от восторга начал трясти микрофон и выкрикивать имя Порро.

«Я, когда Павел Дуров согласился на интервью», — подписал Дудь видео.

Издание StarHit в своем Telegram-канале предположило, что таким образом журналист намекнул на то, что основатель Telegram даст ему интервью. Однако бывший пресс-секретарь предпринимателя Георгий Лобушкин у себя в Telegram-канале заявил, что его источники опровергли информацию о беседе Дудя с Дуровым.

Ранее Дудь назвал главный источник заработка. Журналист также прокомментировал предположения о том, что он зарабатывает сотни тысяч долларов в год.

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