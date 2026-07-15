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Из жизни
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15:24, 15 июля 2026Из жизни

Британские чайки стали напиваться в жару

В Великобритании чайки стали напиваться муравьиной кислотой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Peter Cziborra / Reuters

В Великобритании в жару стали замечать пьяных чаек. Об этом сообщает Daily Star.

В графстве Саффолк птицы массово охотятся на летающих муравьев, которые появляются в середине июля, когда их матки покидают подземные колонии для создания новых гнезд. Как предполагают ученые, чайки «напиваются» муравьиной кислотой, которую насекомые выделяют для защиты.

По словам орнитолога Виолы Росс-Смит, на чаек муравьиная кислота действует почти так же, как этанол на людей, поэтому они могут казаться пьяными. Птицы, сбившись в стаи, бродят по дорогам, шатаются и даже не улетают от людей. Специалисты призывают публику не вмешиваться и ждать, пока чайки не протрезвеют.

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