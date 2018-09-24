Ценам на нефть предсказали скорый взлет

Нефть может подорожать до ста долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg со ссылкой на нефтетрейдеров и участников рынка. Причина тому — санкции против Ирана и ситуация в Венесуэле.

Издание опросило соучредителя Mercuria Energy Group Ltd Дэниела Джегги и топ-менеджера нефтетрейдера Trafigura Бена Локока. Джегги прогнозирует резкий рост котировок уже к концу 2018 года.

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По его словам, на рынке нет достаточного объема предложения, который мог бы компенсировать выпадение двух миллионов баррелей ежедневных поставок, которые сейчас приходятся на Иран. В ноябре вступит в силу новое эмбарго на поставки топлива в США из этой страны.

Локок ожидает, что цены вырастут уже в начала следующего года и указывает на еще один фактор — сокращение добычи в Венесуэле из-за проблем в местной нефтяной отрасли. В июне они уже привели к пересмотру соглашения ОПЕК+, когда участники договорились увеличить объемы среднесуточной добычи. Также Локок указал на трудности с поставками американской сланцевой нефти, которые тоже скажутся на общем уровне предложения.

Нефтяные котировки не поднимались до уровня выше ста долларов за баррель с сентября 2014 года. Тогда к падению цены привел избыток предложения.

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