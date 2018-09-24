России предрекли нефтяное отставание от США

Россия утратит нынешние высокие позиции по объемам суточной добычи нефти до конца 2018 года, следует из прогноза ОПЕК до 2040 года (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Лидерство перейдет к США, которые будут сохранять его как минимум ближайшие 17 лет.

По прогнозам ОПЕК, по итогам 2018 года среднесуточные показатели добычи для России составят 10,3 миллиона баррелей (как и в прошлом году). В то же время в США этот показатель достигнет 10,5 миллионов баррелей.

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В дальнейшем, вплоть до 2040 года, Россия будет добывать не больше 10,4 миллиона баррелей в сутки, в США пик придется на 2025 год — 13,4 миллиона баррелей в сутки. Однако к 2040 году две страны сравняются — до уровня 10,1 миллиона баррелей.

Вместе с тем, после 2023 года ОПЕК ожидает снижения поставок из стран, не входящих в организацию, на 6,7 миллиона баррелей в сутки.

Ранее президент США Дональд Трамп дважды потребовал от членов ОПЕК немедленно увеличить объемы добычи нефти, чтобы увеличить предложение и «охладить рынок». Глава Белого дома заинтересован в низких ценах на нефть и бензин в преддверии выборов в Конгресс. Однако организация отказалась это делать, сославшись на отсутствие необходимости.

По итогам 2017 года Россия опережала США по объемам суточной добычи — 10,3 против 9,4 миллиона баррелей в сутки — и занимала первое место в мире по этому показателю среди стран, не входящих в ОПЕК.

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