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Цены на бензин возьмут под жесткий контроль

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что цены на топливном рынке необходимо контролировать, причем «очень жестко», передает ТАСС.

Медведев напомнил, что весной уже складывалась непростая ситуация с ценами на топливо, которую пришлось исправлять в ручном режиме. После этого лимит цен уже выбран, поэтому повторения роста расценок допустить нельзя, считает он.

«В случае если динамика цен станет неконтролируемой, появится угроза их галопирующего роста, нам придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты», — предупредил премьер.

Он напомнил, что в законодательстве предусмотрена такая возможность. «Рассчитываю на то, что к этому инструменту правительству все-таки прибегать не потребуется и что руководители нефтяных компаний в этом смысле то, что я сказал, услышали», — заметил Медведев.

В то же время он допустил дальнейшую корректировку отдельных параметров налогового маневра в нефтяной отрасли. Общая позиция правительства, по его словам, «заключается в том, что изменение налогообложения отрасли не должно идти в ущерб ни нефтяным компаниям, ни российским потребителям нефтепродуктов».

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что за счет снижения оптовых цен, используемых при расчете демпфирующей ставки, субсидии нефтяникам за сдерживание потребительских цен на топливо могут вырасти на 230 миллиардов рублей. Общий объем субсидий в таком случае составит 630 миллиардов рублей.

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