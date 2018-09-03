В России снова начал дорожать бензин

На московских автозаправочных станциях (АЗС) впервые с начала июня зафиксирован рост цен на бензин, следует из материалов Московской топливной ассоциации (МТА), которые приводит РИА Новости.

По данным ассоциации, средняя цена на дизельное топливо на столичных АЗС с 27 августа по 3 сентября выросла на 1 копейку — до 44,24 рубля за литр. Настолько же подорожали Аи-92 и Аи-95 — до 42,02 и 45,67 рубля соответственно.

При этом, отметили в МТА, на большинстве АЗС цены остались неизменными, подорожание произошло только на заправках Shell (на 4 копейки литр Аи-95) и «Астра АЗС» (на 21 копейку — дизельное топливо, на 23 копейки — Аи-92, и на 16 копеек — Аи-95).

Последнее повышение до этой недели МТА фиксировала еще в конце мая. Тогда литр Аи-92 подорожал на 3 копейки, Аи-95 — на 1 копейку.

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Цены на бензин в России начали повышаться в апреле. К началу лета они выросли на 8 рублей. Для их сдерживания власти приняли меры — завершили налоговый маневр в нефтяной отрасли, предполагающий выплату обратного акциза нефтеперерабатывающим заводам в зависимости от конъюнктуры, отменили повышение акцизов и приняли закон, позволяющий повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до уровня в 90 процентов от пошлин на нефть.

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