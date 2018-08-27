Россиянам рассказали о судьбе цен на бензин

Правительство решило повысить акцизы на бензин в начале 2019 года, рассказал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак. В 2018 году от такой меры отказались, чтобы не провоцировать новый скачок цен.

«Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — сказал Козак. По его словам, размер повышения составит 2,7 тысячи рублей (до 8,25 тысячи за тонну) для дизельного топлива и 3,7 тысячи (до 11,89 тысячи за тонну) — для бензина.

Летом 2018-го власти отказались от повышения пошлин (оно должно было составить по 700 рублей для дизельного топлива и бензина) для стабилизации цен на внутреннем рынке. Кроме того, акцизы были дополнительно снижены на три и две тысячи рублей соответственно.

Козак заверил, что правительство не допустит нового подорожания бензина — для этого у него есть все инструменты. Одним из них станет возвратный акциз для российских НПЗ, который будет выплачиваться в том случае, если мировые цены на нефть превысят внутренние. Этот механизм стал частью налогового маневра в нефтяной отрасли, законопроект о завершении которого Госдума приняла в июле. Также он предусматривает постепенную отмену экспортных пошлин на топливо с одновременным увеличением налога на добычу полезных ископаемых.

В апреле 2018 года в России начали расти цены на бензин. К маю повышение составило восемь рублей за литр. После принятых властями мер цены стабилизировались.

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