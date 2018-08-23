Власти решили карать за плохой прогноз о ценах на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесет предостережение в отношении главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши за то, что тот направил письмо в администрацию президента, в котором предупредил о росте цен на бензин. Об этом заявил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, сообщает ТАСС.

«Эти действия незаконны, он нарушает закон этими заявлениями. Будем рассматривать в ближайшее время [выдачу] предостережения по этому поводу», — приводит агентство слова чиновника.

РТС предупредил о росте цен на бензин в среду, 22 августа. Письмо от имени главы союза Евгения Аркуши было направлено в администрацию президента, в нем он утверждал, что бензин в ближайшее время может подорожать на 4,4 рубля в том случае, если экспорт топлива снова станет выгоднее, чем продажа на внутреннем рынке.

Вместе с тем, ФАС 23 августа самостоятельно предложила решение проблемы высоких цен на бензин. Для предотвращения скачков ведомство предложило просто запретить нефтяным компаниям экспортировать бензин. Автором предложения выступил все тот же начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

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