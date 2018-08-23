Придуман способ победить дорогой бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила нефтяным компаниям отказаться от экспорта бензина ради сохранения стабильной цены на внутреннем рынке, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрия Махонина.

«У нас есть еще компании, с которыми мы проводим работу относительно полного прекращения экспортных поставок, несмотря на то что экспортный рынок значительно премиальнее внутреннего. Ситуация эта подробно была разобрана вчера на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Поставлена задача не снижать бдительность с точки зрения контроля ценовой ситуации. Будем постоянно работать с компаниями, чтобы предложение на бирже было приемлемое, будем каждый день отслеживать ситуацию», — сказал Махонин.

По его словам, с предложением уже частично согласилась одна компания — «Сургутнефтегаз». Она готова переориентироваться на внутренний рынок и продавать бензин на дополнительной биржевой сессии.

Необходимость ограничить экспорт вызвана, помимо прочего, и будущими осенними ремонтными работами на многих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

В апреле в России начали расти цены на бензин. Власти связывали это с конъюнктурой, которая делает более выгодным экспорт топлива. В июле Госдума приняла закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, предполагающего выплату отечественным НПЗ обратного акциза в том случае, если цена на нефть на мировом рынке выше, чем на российском.

22 августа президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша предупредил администрацию президента о возможном новом подорожании бензина. По его словам, оно случится из-за сохранения положения на нефтегазовых рынках, а также из-за повышения НДС и акцизов.

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