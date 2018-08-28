Раскрыт план по сдерживанию цен на бензин

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что рост цен на бензин в 2019 году удастся сдержать с помощью механизма обратного акциза, сообщает РИА Новости.

«Что касается ситуации с ценами на дизельное топливо и бензин, то, несмотря на рост акцизов относительно базы, которая в этом году существует, у нас предусмотрен в рамках законодательства, был принят летом этого года, в так называемом налоговом маневре демпфирующий механизм, который позволит снижать стоимость входящего сырья на нефтеперерабатывающие заводы, — так называемый обратный акциз», — сказал Новак.

Таким образом, обратный акциз предполагает возврат акцизов с объемов нефти, которые идут на переработку. Это своего рода налоговый вычет для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Накануне, 27 августа, вице-премьер Дмитрий Козак заявил о повышении акцизов на бензин в начале 2019 года. Он заверил, что правительство не допустит нового подорожания бензина — для этого у него есть все инструменты.

До этого глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша предупреждал о возможном новом подорожании бензина. По его словам, оно произойдет из-за сохранения положения на нефтегазовых рынках, а также из-за повышения НДС и акцизов.

В апреле 2018 года в России начали расти цены на бензин. К маю повышение составило восемь рублей за литр. После принятых властями мер цены стабилизировались.

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