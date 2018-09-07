Сдерживание цен на бензин обойдется в миллиарды

Нефтяники рассчитывают поднять размер компенсаций, которые получают за сдерживание внутренних цен на бензин. Как сообщает «Коммерсантъ», Минэнерго, по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, уже разрабатывает законопроект о снижении «условных внутренних цен» на топливо, которые применяются при расчете субсидий.

По словам источника издания, обсуждается снижение внутренних цен примерно на пять тысяч рублей — до 50,4 тысячи рублей за тонну бензина и до 45 тысяч рублей по дизтопливу. Как он уточнил, окончательное решение еще не принято. По оценке Vygon Consulting, из-за подобных изменений размер компенсаций, выделяемых нефтяникам из бюджета, поднимется примерно на 200 миллиардов рублей в год.

Согласно принятому летом закону о налоговом маневре, нефтяным компаниям из бюджета компенсируется половина (в 2019 году — 60 процентов) разницы между экспортной ценой и условной внутренней ценой. Сейчас внутренняя цена равна 56 тысячам рублей на тонну для бензина и 50 тысячам рублей для дизтоплива.

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Минфин выступил против снижения условных цен. «Полагаем, что затраты на решение общественной задачи по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне должны быть разделены с нефтекомпаниями, особенно в условиях аномально высоких показателей их доходности в 2018 году», — сообщили в министерстве.

Ранее представитель вице-премьера Дмитрия Козака заявлял, что правительству и нефтяным компаниям удалось прийти к соглашению и зафиксировать цены на бензин, которые росли с начала года.

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