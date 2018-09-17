На дешевый бензин потратят миллиарды рублей

Выплаты нефтяникам за сдерживание цен на бензин могут увеличится на 230 миллиардов рублей и составят 630 миллиардов, передает ТАСС слова замминистра финансов России Ильи Трунина. Увеличение выплат возникнет за счет снижения оптовых цен, использующихся при расчетах демпфирующей надбавки (субсидии для нефтяных компаний).

Трунин оговорился, что окончательное решение пока не принято. Он обратил внимание, что субсидии, которые в этом случае получат нефтяники, составят «ровно столько, сколько бюджет получит от увеличения НДС на два процентных пункта».

«С нашей точки зрения, это было бы очень странно — вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС. Мы считаем, что любые механизмы возможны, мы готовы идти на изменение этих инструментов, которые предусмотрены Налоговым кодексом, но нужен источник», — считает замминистра.

Ранее сообщалось о решении правительства изменить расчет демпфирующей надбавки, которую используют как инструмент для сглаживания колебания цен на топливо на внутрироссийском рынке. Расходы на нее было решено поделить поровну между государством и нефтяниками.

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