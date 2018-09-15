Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин

Правительство определилось с налоговым маневром, который поможет урегулировать ценообразование на топливном рынке. Об итогах совещания представителей министерств и крупнейших нефтяных компаний рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает РБК.

Налоговый маневр будет строиться на изменении расчета демпфирующей надбавки. Данная надбавка является инструментом для сглаживания колебания цен на топливо на внутрироссийском рынке. Расходы на нее решено поделить поровну между государством и нефтяниками. Таким образом, при росте цен на нефть и ослаблении рубля компаниям станет выгоднее экспортировать топливо и сдерживать цены на внутреннем рынке по социальным причинам.

Также ключевым для маневра станет показатель нетбэка — он рассчитывается на основе экспортной стоимости топлива, из которой вычитаются расходы на транспорт и пошлину. Если он превысит условную цену внутреннего рынка, нефтяные компании вернут половину выручки, которую они потеряют из-за поставок топлива на российский рынок, а не на экспорт.

На эту сумму будут снижены закупка валюты и трансфер в Фонд национального благосостояния, который предусмотрен бюджетным правилом.

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Кроме того, условная цена для внутреннего рынка была значительно снижена: 5,6 тысячи рублей за тонну бензина вместо 56 тысяч и 5 тысяч рублей за тонну дизеля вместо 50 тысяч. Представитель вице-премьера пояснил, что благодаря этому дополнительная выручка нефтяных компаний вырастет.

Закон о налоговом маневре должен заработать с 2019 года. Сроки введения демпфирующей надбавки и источники финансирования еще обсуждаются.

Цены на бензин в России начали повышаться в апреле. К началу лета они выросли на 8 рублей. Для их сдерживания власти приняли меры — завершили налоговый маневр в нефтяной отрасли, предполагающий выплату обратного акциза нефтеперерабатывающим заводам в зависимости от конъюнктуры, отменили повышение акцизов и приняли закон, позволяющий повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до уровня в 90 процентов от пошлин на нефть.

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