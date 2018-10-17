Иностранцы стали чаще уводить элитную недвижимость из-под носа россиян

На московском рынке аренды высокобюджетной недвижимости доля запросов со стороны российских квартиросъемщиков продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют материалы исследования компании Savills (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В частности, за год к сентябрю 2017-го показатель сократился с 35 до 31 процента. Остальной спрос приходится на иностранных граждан. «Мы видим увеличение числа запросов от иностранных арендаторов в разрезе трех самых популярных районов Москвы: Ленинградского проспекта, Арбата-Кропоткинской и Замоскворечья», — говорится в материалах компании.

В Savills отмечают, что максимальный среди иностранных арендаторов интерес к элитной московской недвижимости в 2018 году проявляют граждане Франции, Италии и Великобритании — десять, семь и пять процентов обращений в компанию соответственно.

«В каждом районе преобладает спрос со стороны граждан из той или иной страны, — уточняют аналитики компании. — Например, квартиры, расположенные в районе Ленинградского проспекта, где находится Англо-американская школа, интересны в большей степени арендаторам из Великобритании и Америки — шесть и пять процентов из числа запросов».

В первом квартале 2018-го, по статистике Savills, 19 процентов заявок на аренду элитного жилья в столице оставили французы, еще 19 процентов в совокупности пришлось на граждан Германии, Индии и Южной Кореи. Примерно 30 процентов заявок поступило от жителей стран бывшего СССР, еще четверть — со стороны граждан России.

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