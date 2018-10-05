Сотню самых дорогих квартир Москвы оценили в 50 миллиардов рублей

Совокупная стоимость 100 самых дорогих квартир российской столицы к октябрю 2018 года достигла 52,7 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют материалы консалтинговой компании Savills, поступившие в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 5 октября.

По данным аналитиков, в среднем один квадратный метр из «золотой сотни» стоит 31 тысячу долларов, или более двух миллионов рублей. Большинство продаваемых по максимальным ценам объектов расположено в районе улицы Остоженки, Патриарших прудов и Арбата.

Из 100 самых дорогих квартир Москвы 46 процентов предлагаются на первичном рынке, остальные — на вторичном. По максимальной для столицы цене продается 600-метровый пентхаус в строящемся доме около Патриарших: его оценили в 24 миллиона долларов (1,6 миллиарда рублей).

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Самое бюджетное предложение, вошедшее в топ-100 — двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров, также расположенная в доме возле Патриарших.

В Savills назвали пять московских новостроек с самым высоким уровнем цен. Это проекты Noble Row (Хилков переулок), Nabokov (Курсовой переулок), дом на Малой Бронной, 15, Barkli Gallery (Ордынский тупик, 6), «Дом Бакст» (Малый Козихинский переулок).

По данным портала Urbanus.ru, в первом полугодии 2018-го более четверти сделок с высокобюджетным жильем в Москве были заключены с привлечением ипотеки. В кредит приобретались в том числе ультрадорогие квартиры — стоимостью от 200 миллионов рублей.

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