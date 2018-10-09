Особняк за 12 миллиардов рублей нашли в Подмосковье

Стоимость самого дорогого загородного дома, выставленного на продажу в Московском регионе, составляет 173 миллиона долларов, или почти 12 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют материалы консалтинговой компании Savills, предоставленные редакции «Ленты.ру» во вторник, 9 октября.
По данным аналитиков, в совокупности 100 подмосковных особняков, предлагаемых покупателям по максимальным ценам, стоят 2,7 миллиарда долларов (180 миллиардов рублей). Средняя цена дома из топ-100 к осени 2018 года достигла 26,8 миллиона долларов (1,8 миллиарда рублей), увеличившись за третий квартал почти на пять процентов.
Большинство — 64 процента — самых дорогих домов Подмосковья расположены на Рублево-Успенском шоссе. Также много подобных предложений на Новорижском, Сколковском, Минском, Ильинском шоссе.
Самый дешевый особняк из сотни самых дорогостоящих стоит 12 миллионов долларов (около 800 миллионов рублей), отмечается в материалах Savills.
Ранее, 5 октября, была обнародована информация о самой дорогой квартире Москвы: это 600-метровый пентхаус в строящемся доме около Патриарших прудов, оцененный в 24 миллиона долларов (1,6 миллиарда рублей).