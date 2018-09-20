Бывший дом Рональда Рейгана продали за шесть миллионов долларов

Неизвестный покупатель приобрел особняк в Лос-Анджелесе, где в 1940-х жил актер, а впоследствии и 40-й президент США Рональд Рейган со своей первой женой Джейн Уайман. Об этом сообщает Mansion Global.

Дом 1938 года постройки был выставлен на продажу около трех месяцев назад. Итоговая сумма сделки составила 6,45 миллиона долларов.

Материалы по теме «Рейган в Сирии уже» Почему поэма «Москва-Петушки» повествует о путешествии к апокалипсису

В коттедже, расположенном в районе Литтл Холмби, пять спален и шесть ванных комнат. Общая площадь особняка превышает 570 квадратных метров, площадь участка — 1,6 тысячи «квадратов». На территории есть бассейн, сад и площадка для барбекю.

Продавцом объекта выступил трастовый фонд, который приобрел дом 64 года назад. С тех пор особняк ни разу не перепродавался и сохранил многие исторические элементы интерьера.

Рональд Рейган был президентом в период с 1981-го по 1989 годы. Он женился на Джейн Уайман, будучи актером. Супруги прожили вместе около восьми лет, после чего развелись. В 1952-м Рейган вступил в брак с Нэнси Дэвис, своей второй и последней женой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!