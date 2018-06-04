Спрогнозирована реакция Рейгана на президентство Трампа

40-й президент США Рональд Рейган был бы шокирован деятельностью нынешнего американского лидера. Об этом сообщила дочь Рейгана Пэтти Дэвис (Patty Davis), передает The Washington Post.

В письме, которое она написала по случаю годовщины смерти отца, говорится, что Рейган «был бы напуган тем, к чему мы сейчас пришли». «Его сердце было бы разбито», — отметила она. При этом конкретно имя нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа Дэвис не называла.

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В то же время она отметила, что однажды публично раскритиковала другого президента — своего отца. Она принимала участие в акциях протеста против наращивания ядерного вооружения во время правления Рейгана. По словам Дэвис, ее участие в демонстрации привлекло внимание отца. «Но это ранило его, я этого совсем не хотела», — сообщила она.

Рональд Рейган был президентом США с 1981-го по 1989 год. Трамп так же, как и Рейган, является представителем Республиканской партии. Он возглавил Соединенные Штаты в январе 2017 года.

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