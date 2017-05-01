Трамп признался в любви к своей работе

Дональд Трамп заявил, что «полностью наслаждается своей работой». Об этом он рассказал журналистам CBS News, комментируя первые 100 дней своего президентского срока.

«Это всегда вызов, поскольку сама жизнь — это вызов. Но это то, что я действительно люблю, и я думаю, что у меня все получается как надо», — рассказал Трамп. При этом он добавил, что у него тяжелая работа. «Но у меня было много тяжелых работ, в том числе и тяжелее нынешней. Но лучше я об этом расскажу через восемь лет», — продолжил глава государства.

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В воскресенье, 30 апреля, первые 100 дней своего пребывания в Белом доме Трамп описал как волнительные и очень продуктивные. Выступая на митинге сторонников в штате Пенсильвания, он заявил, что верит в то, что его администрация отработала наилучшим образом за всю историю страны. Он подчеркнул, что каждый день работает над улучшением ситуации в стране.

За 100 дней в своей должности президент провел 70 телефонных переговоров с 38 мировыми лидерами. Также он успел повстречаться с 17 главами государств.

29 апреля стало известно, что Трамп планирует крупнейшее повышение военного бюджета со времен Рональда Рейгана. Как заявил вице-президент Майкл Пенс, с принятием нового бюджета будут восстановлены военная мощь США и «арсенал демократии».

Создатели мультсериала «Симпсоны» ранее высмеяли достижения Трампа за его первые 100 дней пребывания у власти.