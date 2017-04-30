Трамп назвал волнующими и продуктивными первые 100 дней президентства

Президент США Дональд Трамп назвал волнующими и очень продуктивными первые 100 дней своего пребывания в Белом доме. Он выступил с речью на митинге сторонников в штате Пенсильвания, передает в воскресенье, 30 апреля, РИА Новости.

«Я верю, что первые 100 дней моей администрации были самыми успешными в истории нашей страны», — цитирует Трампа Foxnews. Он подчеркнул, что каждый день работает над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране и привел в качестве примера работу над возвращением рабочих мест для шахтеров.

Материалы по теме Неудачное начало Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа

«Мы добились исторического прогресса», — констатировал президент успех своей администрации.

29 апреля вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Трамп планирует крупнейшее повышение военного бюджета со времен 40-го главы государства Рональда Рейгана.

Незадолго до этого Китай опроверг заявление пресс-службы Белого дома об «изоляции России в ООН» как одном из достижений Трампа.

Создатели мультсериала «Симпсоны» ранее высмеяли достижения Трампа за его первые 100 дней пребывания у власти. В интернет выложили отрывок из нового эпизода, премьера полной версии которого запланирована на 30 апреля.

По данным Белого дома, президент за первые месяцы работы в своей должности провел 70 телефонных бесед с 38 другими мировыми лидерами, а с 17 из них — двусторонние встречи.