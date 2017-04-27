В «Симпсонах» высмеяли достижения Трампа за 100 дней президентства

Видео: Animation on FOX / YouTube

Создатели мультсериала «Симпсоны» выложили в сеть отрывок из нового эпизода, посвященный 100 дням президентства Дональда Трампа. Ролик опубликован на YouTube-канале Animation on FOX.

В полутораминутном видео американский лидер сидит в постели и говорит о своих достижениях, среди которых увеличение числа подписчиков в его Twitter-аккаунте и закон, разрешающий охотиться на медведей в спячке. Затем президент включает новостную передачу, в которой рассказывается о том, что его дочь Иванка вошла в состав судей Верховного суда США.

Премьера полной версии эпизода состоится 30 апреля. Сотый день с начала президентского срока Трампа — 29 апреля.

Республиканец вступил в должность главы государства 20 января после победы на выборах президента США, которую он одержал 8 ноября 2016 года.