Шайя ЛаБаф перенес акцию против Трампа в Великобританию

Протестный перформанс «Он не разделит нас» актера Шайи ЛаБафа против президента США Дональда Трампа возобновился в Великобритании. Акция артиста проходит возле ливерпульского Фонда искусств и творческих технологий, сообщается на сайте учреждения.

«Произошедшие события показали, что Америка попросту недостаточно безопасна для этого арт-проекта», — объяснил ЛаБаф.

На сайте акции актера доступен онлайн-стрим-видео, на котором показан флаг с лозунгом «Он не разделит нас».

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Ранее в марте ЛаБаф перенес свой протест в секретное место. Он также запустил онлайн-стрим-видеозаписи флага. Пользователи сайта 4chan выяснили с помощью следов от самолетов в воздухе и расположения звезд, что акция проходит в штате Теннесси, и рассчитали точные координаты места ее проведения. Ночью 12 марта активисты поменяли флаг на красную бейсболку с предвыборным лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой». Трансляция продолжалась до утра, а после была отключена.

До переноса в Теннесси протест ЛаБафа проходил в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Перед этим местом перформанса была улица возле музея в Нью-Йорке, но там его закрыли в связи с угрозой для окружающих: перед камерой неоднократно проходили стычки между сторонниками и противниками Трампа.

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26 января ЛаБафа арестовала полиция за нападение на прохожего, который начал говорить на камеру что-то, что артисту не понравилось. Актер запустил проект 20 января, после инаугурации Трампа. По его словам, перформанс должен продлиться четыре года, до окончания президентского срока республиканца. В рамках проекта любой желающий мог подойти к камере, круглосуточно транслировавшей происходящее в сеть, и произнести «Он не разделит нас».

ЛаБаф снялся в таких лентах, как «Трансформеры», «Индиана Джонс и Хрустальный череп» и «Нимфоманка». Помимо этого, он неоднократно устраивал арт-перформансы. В ноябре 2015 года он провел три дня в кинотеатре за просмотром всех фильмов, в которых сыграл, транслируя в сеть происходящее в зале.