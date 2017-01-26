Актер Шайя ЛаБаф арестован за нападение на прохожего

Видео: tmz.com

Полиция Нью-Йорка арестовала актера Шайю ЛаБафа по подозрению в атаке на прохожего рядом с Музеем движущегося изображения (Museum of the Moving Image), где артист устроил акцию протеста против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TMZ.

После инаугурации республиканца, прошедшей 20 января, 30-летний ЛаБаф запустил проект «Он нас не разделит». Актер установил на улице видеокамеру, с которой ведется онлайн-трансляция. В рамках акции он предложил прохожим говорить перед камерой фразу «Он нас не разделит».

По информации портала, ЛаБаф схватил и поцарапал мужчину, который начал говорить на камеру что-то, что ему не понравилось. Полиция арестовала актера.

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Днем ранее отец Анджелины Джоли актер Джон Войт обвинил Майли Сайрус и ЛаБафа в государственной измене за участие в протестах против Трампа.

ЛаБаф снялся в фильмах «Трансформеры», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Нимфоманка», «Ярость» и «Паранойя». Актер также известен своими перформансами. В феврале 2016 года он целый день катался в лифте здания в Оксфорде (Англия) с незнакомцами, а в ноябре 2015 года в течение трех суток пересматривал собственные фильмы.