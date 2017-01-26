Культура
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Актер Шайя ЛаБаф арестован за нападение на прохожего

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: tmz.com

Полиция Нью-Йорка арестовала актера Шайю ЛаБафа по подозрению в атаке на прохожего рядом с Музеем движущегося изображения (Museum of the Moving Image), где артист устроил акцию протеста против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TMZ.

После инаугурации республиканца, прошедшей 20 января, 30-летний ЛаБаф запустил проект «Он нас не разделит». Актер установил на улице видеокамеру, с которой ведется онлайн-трансляция. В рамках акции он предложил прохожим говорить перед камерой фразу «Он нас не разделит».

По информации портала, ЛаБаф схватил и поцарапал мужчину, который начал говорить на камеру что-то, что ему не понравилось. Полиция арестовала актера.

Днем ранее отец Анджелины Джоли актер Джон Войт обвинил Майли Сайрус и ЛаБафа в государственной измене за участие в протестах против Трампа.

ЛаБаф снялся в фильмах «Трансформеры», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Нимфоманка», «Ярость» и «Паранойя». Актер также известен своими перформансами. В феврале 2016 года он целый день катался в лифте здания в Оксфорде (Англия) с незнакомцами, а в ноябре 2015 года в течение трех суток пересматривал собственные фильмы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Shia LaBeouf Arrested at His NYC Trump Protest
Отец Анджелины Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в государственной измене
Жителя Нью-Йорка избили из-за сходства с актером Шайей ЛаБафом
Шайя ЛаБеф проведет сутки в лифте с незнакомцами
Последние новости
В Кремле дали Трампу совет насчет зон безопасности в Сирии
Желавший встретить Новый год дома китаец месяц ехал на велосипеде не туда
Создатели «Ведьмака» и Fallout выпустят игру по фильму «Апокалипсис сегодня»
Миронов назвал бредом сообщения о ликвидации «Справедливой России»
В Крыму началась спецоперация против экстремистов из «Хизб ут-Тахрир»‍
Актер Шайя ЛаБаф арестован за нападение на прохожего
Киев потребовал права голоса на будущих переговорах Путина и Трампа
Другие материалы рубрики
00:10 Сегодня

«В России мы встретили много отличных людей»

Как итальянская группа с советским названием покоряет мир
09:45 Сегодня

Дочь Курта Кобейна потребовала от мужа вернуть гитару отца

00:03 Сегодня

Умерла многократная лауреатка «Золотого глобуса» и «Эмми» Мэри Тайлер Мур

10:11 Сегодня

Дата выхода нового сезона «Игры престолов» утекла в сеть

08:11 25 января 2017

Капризы нос к носу

Гравюры Гойи и Дали в ГМИИ имени Пушкина
10:40 Сегодня

Союз музеев назвал передачу «Херсонеса Таврического» РПЦ угрозой для заповедника

17:24 25 января 2017

Суд арестовал принадлежащую шансонье Новикову землю

16:01 25 января 2017

Турецкий музыкант посмотрел на пальцы Адель и объявил себя ее отцом

00:03 Сегодня

«Мне было 11 лет, когда я впервые увидела теракт»

Чеченские войны и террористические атаки глазами подростков
17:12 25 января 2017

Объявлена дата жеребьевки стран-участниц «Евровидения-2017»

20:31 25 января 2017

Названы самые кассовые оскароносные фильмы в истории

14:49 25 января 2017

Сын Высоцкого назвал неуместным сравнение музыканта со Шнуровым

Россия
Мутят в школе
Сексология, гигиена и танцы: чем собираются разнообразить школьную программу
Сергей Халюта в заповеднике «Херсонес Таврический»Монастырь раздора
Крымские церковнослужители требуют передать им 24 здания музея «Херсонес»
В Крыму началась спецоперация против экстремистов из «Хизб ут-Тахрир»‍
Живодеры из Челябинской области отрубили собаке лапы
«Горло себе перережу»
Реституция по-ставропольски: как РПЦ выживает из дома семью ветерана
Несколько человек обратились к медикам после ночной драки на Страстном
Делавшая селфи китайская туристка погибла под машиной в Мурманске
Все материалы
Мир
Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент всея османов
Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции
Сладкая сила
Завоюют ли российские продукты китайский рынок
Мигранты во ФранцииЧерным по белому
Коренные жители Франции все чаще оказываются объектами расовой ненависти
В Нью-Дели скончался посол России в Индии
Жертвами заморозков в Афганистане стали 27 детей
Crips на похоронах Туки УильямсаЧерно-красные против черно-синих
Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
«Для Трампа Украина станет инструментом торговли с Москвой»
Ричард Вайц о Китае, России и внешней политике нового американского президента
Все материалы
Бывший СССР
Ничто не мова
На Украине решили окончательно избавиться от русского языка
На Украине декоммунизировали два порта после резонанса в российских СМИ
Киев потребовал права голоса на будущих переговорах Путина и Трампа
В Харькове выпустят дневники Геббельса на украинском языке
Порошенко встал на колено на могиле Маннергейма
На Украине достроили 150-метровую телевышку для вещания на Крым
Вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом
Все материалы
Финансы
Петр ПорошенкоДефолт воскресе
Решат ли судьбу украинского долга перед Россией к Пасхе
Потянулись за долларом
Что случится с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Украине предсказали второй дефолт по российскому кредиту
В ЦБ объяснили проведение операций на валютном рынке
Минфин и ЦБ начнут операции на валютном рынке в феврале
Катар инвестирует в Россию два миллиарда долларов
U.S. President Donald Trump looks up while signing an executive order to advance construction of the Keystone XL pipeline at the White House in Washington January 24, 2017. Антиглобалист номер один
Как Трамп разрушает старую экономическую систему мира
Все материалы
Бизнес
Всех посчитают
Чем обернется для бизнеса и покупателей антиконтрафактная маркировка товаров
Ни рыбы, ни мяса
Какие товары и когда продавались в нашей стране по карточкам
Шоколад с проблемами
Почему Порошенко решил продать фабрику Roshen в Липецке
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Tele2 выйдет за рамки дискаунтера
«Рыбаков фонд» объявил о масштабной грантовой программе
Роскачество оценило российских кур
Все материалы
Силовые структуры
DF-31Забор стратегического назначения
Кому грозят китайские ракеты
Дальнобойные винтовки и робот-снайпер
Репортаж «Ленты.ру» с производства известного оружейника Владислава Лобаева
Некромент
Как бывший милиционер превратился в ритуального убийцу
В Кремле дали Трампу совет насчет зон безопасности в Сирии
Появилось видео с найденным в Подмосковье «гангстерским» арсеналом
Выпившую два литра пива жительницу Кузбасса отдали под суд за отравление сына
Эксперт предрек вытеснение из Сирии российской авиации из-за идеи Трампа
Все материалы
Наука и техника
Корабль CST-100 на околоземной орбите (в представлении художника)Три американских батута
Как США побеждают Россию в космической отрасли
Новые боги
Создана полусинтетическая форма жизни
Кишки навыпуск
Самая жуткая и кровавая игра современности — обзор Resident Evil 7: Biohazard
Ровер сфотографировал луну с поверхности Марса
В США представили новый космический скафандр
D-Wave Systems продали свой квантовый компьютер четвертого поколения
Названы причины загадочного взрыва звезды
Все материалы
Спорт
«В результате мирных беспорядков...»
Что рассказала министр спорта Кореи накануне своего ареста
Глава Федерации биатлона Украины назвал обвинения россиян в допинге голословными
Титул победительницы Australian Open разыграют сестры Уильямс
Хоккеист СКА разбил лицо юной болельщице «Спартака»
Футболист «Ювентуса» забил мяч в девятку со штрафного в матче с «Миланом»
Игрок «Баварии» сумел снять футболку с мячом на спине
Российский боец Шлеменко узнал имя нового соперника
Все материалы
Культура
«В России мы встретили много отличных людей»
Как итальянская группа с советским названием покоряет мир
Капризы нос к носу
Гравюры Гойи и Дали в ГМИИ имени Пушкина
«Мне было 11 лет, когда я впервые увидела теракт»
Чеченские войны и террористические атаки глазами подростков
Актер Шайя ЛаБаф арестован за нападение на прохожего
Дата выхода нового сезона «Игры престолов» утекла в сеть
Союз музеев назвал передачу «Херсонеса Таврического» РПЦ угрозой для заповедника
Всем черным по серьгам
Главные выводы из списка номинантов на «Оскар-2017»
Все материалы
Интернет и СМИ
Чернокожий Друзь и «Папины дочки» по-немецки
Как российские телепроекты взлетают и с треском проваливаются за рубежом
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
Мошенники рассказали о способе заработать на Uber
В сети заступились за пойманного на воровстве риса китайского крысеныша
Юный британец предпочел смотреть на лодочки вместо интервью о спасении матери
IT-миллионеры обзавелись бункерами и оружием на случай апокалипсиса
Австралийскую фирму обвинили в расизме за рекламу с азиатом по имени Пинг-Понг
Все материалы
Ценности
Люто и бешено
Мотоциклы ценой в Rolls-Royce и личный байк Юэна Макгрегора на аукционе Bonhams
Moncler сделал куртку в честь огненного петуха
Гоша Рубчинский скрестил бутсы с кедами
Vetements променял топ-моделей на бездомного и охранника
H&M призвал избавляться от ненужной одежды
Идеальные монстры
Как простой московский парень выбирал Audi на каждый день
Сестра Ким Кардашьян стала лицом Puma
Все материалы
Путешествия
Он сверху
Лучшие фото мира по версии SkyPixel, снятые с дронов
МадридЧертова дюжина
Россия открыла 13-й по счету национальный туристический офис
Греческие острова попросили власти ЕС о безвизовом въезде для россиян
Российский хостел назвали лучшим в мире
В Лионе назвали лучшего повара мира
Путешественников пригласили в Чечню на отложенный «Шашлык-Машлык»
Райский уголок
Лучшие пляжи мира по версии National Geographic
Все материалы
Из жизни
Трейси Джоллиф«Теперь хочу отдать печень»
Зачем британка пожертвовала посторонним почку, 16 яйцеклеток и 45 литров крови
Феминизм в розовом
#PussyPower: почему протесты в США символизирует вагина
Мел ГибсонПапа смог
Семь богатых и знаменитых многодетных отцов
«Чтобы хорошо жить, деньги и в Азии нужны»
История йогини-вегетарианки из Санкт-Петербурга, перебравшейся на Бали
СМИ сообщили о расставании Скарлетт Йоханссон с мужем
Желавший встретить Новый год дома китаец месяц ехал на велосипеде не туда
Британцу запретили водить автомобиль из-за высокого роста
Все материалы
Самые крутые машины для нетривиальных задач
Механизмы для того, что казалось невозможным
Власти опровергли госгарантии для новой «Нивы»
Машины-убийцы
5 кинолент, в которых машины убивали все живое
Nissan GT-R нарисовал на дне озера крупнейший в мире силуэт страны
6 военных машин, которые хочется купить
Армейская техника, на которой теперь можно ездить за грибами
С наследника «Фиата» сняли обвинения в имитации собственного похищения
Самые популярные машины в странах Европы
Какие автомобили покупали европейцы в 2016 году
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы