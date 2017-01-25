Отец Анджелины Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в государственной измене

Отец Анджелины Джоли актер Джон Войт раскритиковал певицу Майли Сайрус и актера Шайю ЛаБафа за участие в женском марше. По его словам, знаменитости настраивают молодое поколение против правительства Соединенных Штатов и президента Дональда Трампа, передает TMZ.

Войт назвал действия артистов государственной изменой. «Этот марш против президента — серьезная и крайне разрушительная вещь», — подчеркнул он.

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21 января в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании и Австралии прошли женские марши. Их участники протестовали против Трампа, вступившего в должность главы государства днем ранее. В мероприятии в Вашингтоне приняла участие певица Мадонна, которая нецензурно обругала республиканца. Тот отреагировал на происходящее в Twitter, задавшись вопросом, почему участники протестов не голосовали на выборах.

Войт впервые публично заявил о поддержке кандидатуры Трампа в марте 2016 года, назвав республиканца «смешным, игривым и честным». В ноябре он призвал избранного президента поторопиться со строительством стены на границе США и Мексики.

78-летний актер снимался в таких фильмах, как «Враг государства», «Полуночный ковбой», «Трансформеры», «Уловка-22», «Схватка», а также в картине «Фантастические твари и где они обитают».