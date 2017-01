Отец Анджелины Джоли выступит на концерте в честь инаугурации Трампа

На концерте, посвященном вступлению республиканца Дональда Трампа в должность президента США, появятся отец Анджелины Джоли актер Джон Войт, кантри-музыкант Тоби Кит и рок-группа 3 Doors Down. Полный список знаменитостей, которые согласились выступить на мероприятии, привел The Independent в среду, 18 января.

Среди исполнителей, подтвердивших свое участие в шоу, — кантри-музыкант Ли Гринвуд и 16-летняя певица, звезда телепередачи America’s Got Talent (российский аналог — «Минута славы») Джеки Иванко. На сцене также появится нью-йоркский женский танцевальный коллектив The Rockettes.

Ранее в январе американский музыкант Моби высмеял предложение выступить с диджей-сетом на концерте. Он призвал Трампа опубликовать свою налоговую отчетность в качестве гонорара.

Концерт под названием The Make America Great Again! Welcome Celebration («Сделаем Америку снова великой! Приветственное торжество») пройдет возле мемориала Линкольна 19 января, за день до инаугурации Трампа.

На следующий день после церемонии в Вашингтоне пройдет женский марш. В мирном протесте против Дональда Трампа пообещали принять участие голливудские актрисы Скарлетт Йоханссон, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдорманд, а также певицы Кэти Перри, Мадонна и Шер.