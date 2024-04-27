«Против лжи и фальши». Военные участвуют в протестах в Армении из-за делимитации границы. Какова реакция Минобороны?

Группа военных присоединилась к протестующим в армянском Тавуше

В Армении проходят протесты из-за делимитации границы с Азербайджаном. Теперь к протестующим присоединились около 20 военных-контрактников из села Тавуш, которые требуют остановить процесс делимитации, об этом сообщила общественная инициатива «Тавуш во имя родины».

Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости общественная инициатива «Тавуш во имя родины»

Там же разместили видео, запечатлевшее встречу людей в военной форме. Оно вынудило Минобороны республики выступить с заявлением, его опубликовала пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.

Министерство обороны Армении предупреждает, что любая попытка вовлечь вооруженные силы Армении в политические процессы будет удостоена адекватной правовой оценки Министерство обороны Армении

Министерство осведомлено об участии лиц в военной форме в политической акции, указано в сообщении. Военная полиция Минобороны занимается установлением личностей военнослужащих и оценкой распространяемых данных.

Протесты в Армении продолжаются уже несколько дней

19 апреля стало известно, что Армения вернула Азербайджану два с половиной села в Тавушской области. Информацию об этом подтвердили в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Сообщения о передаче населенных пунктов вызвали протесты. Жители Тавушской области заблокировали участок трассы между селами Воскепар и Киранц, а также разожгли костры.

23 апреля протестующие против территориальных уступок в Тавушской области перекрыли самую длинную автомобильную трассу Армении Ереван — Севан. Участники акции заблокировали проезжую часть в обоих направлениях.

25 апреля граждане, требующие остановить демилитацию, перекрыли трассу Ереван — Гюмри, а также отрезок дороги Ереван — Мегри на участке Тигранашена и дорога Ереван — Севан в Мартуни. Они скандировали антиправительственные лозунги, усмирять толпу прибыли сотрудники правоохранительных органов.

26 апреля протестующие против делимитации границы Армении с Азербайджаном перекрыли въезд в центр Еревана. К протестам присоединился также сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, депутат парламента республики Левон Кочарян. Его задержали.

Передача Азербайджану сел стала очередным шагом к миру

Передача Азербайджану двух с половиной сел стала очередным шагом правительств двух государств в попытке прийти к миру. Как отметили в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна, процесс делимитации был запущен, поскольку вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находилась под контролем Азербайджана. Также в Ереване понадеялись, что в процессе делимитации границы Армения получит снижение рисков, связанных с безопасностью населения.

Также Пашинян заявил об уходе российских миротворцев из региона после делимитации и демаркации границы. Он объяснил такое решение «существенным изменением ситуации».

Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась. Это значит, что у нас граница, а не передовая. Граница — символ мира. Это значит, что пограничники Армении и Азербайджана в состоянии обеспечивать ее охрану Никол Пашинян премьер-министр Армении

В свою очередь, Азербайджан 15 апреля вернул Армении всех военнопленных. Исключением стали только граждане, совершившие тяжкие преступления, в том числе обвиняемые в терроризме, сепаратизме и пытках.

В Ереване заявили о готовности к заключению мирного договора с Баку. Взаимная делимитация должна стать одним из трех основных принципов этого соглашения.