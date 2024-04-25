Сына бывшего президента Армении задержали на протестной акции

Сына экс-президента Армении Кочаряна Левона задержали на протестной акции

Сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна, депутата парламента республики Левона Кочаряна задержали на акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент он находится в отделе полиции города Веди Араратской области вместе с еще пятью задержанными.

Ранее стало известно, что в Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли несколько трасс, в том числе Ереван — Гюмри и Ереван — Севан. До этого сообщалось, что протесты были вызваны новостью о возвращении Ереваном Баку двух с половиной сел в Тавушской области.