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16:47, 25 апреля 2024Бывший СССР

Сына бывшего президента Армении задержали на протестной акции

Сына экс-президента Армении Кочаряна Левона задержали на протестной акции

Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

Сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна, депутата парламента республики Левона Кочаряна задержали на акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент он находится в отделе полиции города Веди Араратской области вместе с еще пятью задержанными.

Ранее стало известно, что в Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли несколько трасс, в том числе ЕреванГюмри и Ереван — Севан. До этого сообщалось, что протесты были вызваны новостью о возвращении Ереваном Баку двух с половиной сел в Тавушской области.

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      Алевтина Запольская
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