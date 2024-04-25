Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:44, 25 апреля 2024Бывший СССР

В Армении протестующие перекрыли несколько трасс

В Армении на протесте против делимитации границы перекрыли трассу Ереван — Гюмри

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу ЕреванГюмри. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Участники протестов скандируют антиправительственные лозунги. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, призывающие граждан разблокировать проезжую часть.

«Перекрыт также отрезок дороги Ереван — Мегри на участке Тигранашена. Заблокирована и дорога Ереван — Севан в Мартуни», — передает «Sputnik Армения».

Материалы по теме:
Битва за Карабах. 30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
Битва за Карабах.30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
6 августа 2022
Карабахский треугольник. Эрдоган решил помирить Армению и Азербайджан. Какие интересы преследует Турция на Кавказе?
Карабахский треугольник.Эрдоган решил помирить Армению и Азербайджан. Какие интересы преследует Турция на Кавказе?
25 октября 2022
«Мы отрезаны от всего» Ситуация в Нагорном Карабахе вновь накаляется. Как это повлияет на позиции России в регионе?
«Мы отрезаны от всего»Ситуация в Нагорном Карабахе вновь накаляется. Как это повлияет на позиции России в регионе?
27 января 2023

19 апреля стало известно о возвращении Арменией Азербайджану двух с половиной сел в Тавушской области. Информацию об этом подтвердили в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Сообщения о передаче населенных пунктов вызвали протесты. Жители Тавушской области заблокировали участок трассы между селами Воскепар и Киранц, а также разожгли костры.

23 апреля протестующие против территориальных уступок в Тавушской области перекрыли самую длинную автомобильную трассу Армении Ереван — Севан. Участники акции заблокировали проезжую часть в обоих направлениях.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Долгое время боролся». Замглавы Минобороны могли арестовать из-за генерала ГРУ. Кто он и чем известен?

      Делегаты Всебелорусского собрания утвердили новую военную доктрину страны

      Пилот сделал предложение стюардессе во время полета под аплодисменты пассажиров

      Украинского блогера задержали за призыв сопротивляться военкомам с арматурой

      Билли Айлиш рассказала о тяжелой депрессии

      Раскрыты личные проблемы участника «Голоса» Кунгурова незадолго до трагедии

      Стало известно о прибытии силовиков в блокированную «русской общиной» школу

      Критик сравнил творчество новой Глюк'оZы и SHAMAN

      Российский осужденный напал с осколком стекла на силовика и получил новый срок

      Россиянам развеяли миф об одном продукте для похудения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше