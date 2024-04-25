В Армении протестующие перекрыли несколько трасс

В Армении на протесте против делимитации границы перекрыли трассу Ереван — Гюмри

В Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу Ереван — Гюмри. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Участники протестов скандируют антиправительственные лозунги. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, призывающие граждан разблокировать проезжую часть.

«Перекрыт также отрезок дороги Ереван — Мегри на участке Тигранашена. Заблокирована и дорога Ереван — Севан в Мартуни», — передает «Sputnik Армения».

19 апреля стало известно о возвращении Арменией Азербайджану двух с половиной сел в Тавушской области. Информацию об этом подтвердили в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Сообщения о передаче населенных пунктов вызвали протесты. Жители Тавушской области заблокировали участок трассы между селами Воскепар и Киранц, а также разожгли костры.

23 апреля протестующие против территориальных уступок в Тавушской области перекрыли самую длинную автомобильную трассу Армении Ереван — Севан. Участники акции заблокировали проезжую часть в обоих направлениях.