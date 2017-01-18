Леди Гагу попросили воздержаться на Супербоуле от разговоров о Трампе

Американской певице Леди Гаге запретили упоминать избранного президента США Дональда Трампа во время выступления на Супербоуле-2017. Об этом сообщает ET Online со ссылкой на источник, близкий к организаторам мероприятия.

«В Национальной футбольной лиге (НФЛ) Леди Гаге сказали, что она не может ничего говорить о выборах», — добавил источник.

Представительница НФЛ Натали Равитц заявила, что организация ничего не запрещала исполнительнице. «Леди Гага занята тем, чтобы провести прекрасное шоу для фанатов, и нам нравится работать с ней над этим. Мы не будем обращать внимание на слухи», — подчеркнула она.

В ноябре 2016 года Леди Гага устроила пикет у небоскреба «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке, принадлежащего Трампу. Певица забралась на мусороуборочную машину с плакатом Love trumps hate («Любовь побеждает ненависть»). Эта фраза была одним из лозунгов предвыборной кампании кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон.

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Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) прославилась благодаря таким хитам, как Poker Face, Just Dance и Paparazzi. Певица занимается дизайном одежды и благотворительностью, а также снимается в кино и сериалах.

Супербоул — финальная игра за звание чемпиона НФЛ в США. По традиции, в перерыве матча устраивается большое шоу с участием знаменитостей. В разное время на кубке выступали Мадонна, Бейонсе, U2, Бруно Марс и Coldplay. В августе 2016-го британская певица Адель отказалась принимать участие в концерте Супербоула-2017, аргументируя это своим неумением танцевать.