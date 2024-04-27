Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:39, 27 апреля 2024Экономика

В США закрыли первый в 2024 году банк

Власти США взяли под контроль Republic First Bank и закрыли его
СюжетСанкции против России:

Фото: HYUNJOO JIN / Reuters

Департамент по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания взял контроль над банком Republic First Bank и закрыл его. Об этом сообщил сайт Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC).

Отмечается, что FDIC назначена приемником. Корпорация нашла другой банк, который выплатит вкладчикам их средства.

«32 филиала Republic Bank в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке вновь откроются как филиалы Fulton Bank в субботу (для отделений с обычными субботними часами) или в понедельник в обычные рабочие часы. Сегодня вечером и на выходных вкладчики Republic Bank смогут получить доступ к своим деньгам, выписав чеки, используя банкоматы или дебетовые карты», — говорится в заявлении властей.

Ранее стало известно о том, что США прорабатывают возможность введения финансовых санкций против ряда китайских банков, которые используются для проведения торговых операций России и КНР.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Против лжи и фальши». Военные участвуют в протестах в Армении из-за делимитации границы. Какова реакция Минобороны?

      Из России выдворят 15 устроивших массовую драку мигрантов

      Россиянин вонзил нож в шею сожительницы и попал в СИЗО

      Российские военные нанесли удар по городу Стрый Львовской области

      В одной из стран ЕС заявили о коллапсе системы здравоохранения

      Россиян предупредили о самых популярных схемах кредитных мошенников

      Названы указывающие на поддельную автозапчасть признаки

      Мужчины пожаловались на пикантную проблему после популярных уколов для похудения

      Украинку из Конгресса США возненавидели в родной стране

      Россияне бросились скупать один вид товаров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше