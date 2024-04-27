В США закрыли первый в 2024 году банк

Власти США взяли под контроль Republic First Bank и закрыли его

Департамент по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания взял контроль над банком Republic First Bank и закрыл его. Об этом сообщил сайт Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC).

Отмечается, что FDIC назначена приемником. Корпорация нашла другой банк, который выплатит вкладчикам их средства.

«32 филиала Republic Bank в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке вновь откроются как филиалы Fulton Bank в субботу (для отделений с обычными субботними часами) или в понедельник в обычные рабочие часы. Сегодня вечером и на выходных вкладчики Republic Bank смогут получить доступ к своим деньгам, выписав чеки, используя банкоматы или дебетовые карты», — говорится в заявлении властей.

Ранее стало известно о том, что США прорабатывают возможность введения финансовых санкций против ряда китайских банков, которые используются для проведения торговых операций России и КНР.