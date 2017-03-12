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Анонимусы вычислили флаг ЛаБафа с помощью звезд и заменили его на кепку Трампа

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Пользователи крупнейшего имиджборда 4chan вычислили место проведения протестной акции актера Шайя ЛаБафа против Дональда Трампа He will not divide us («Он не разделит нас») с помощью следов от самолетов в воздухе и звезд, а затем поменяли флаг с лозунгом акции на красную бейсболку с предвыборным лозунгом президента США. Об этом сообщает Heatstreet.

ЛаБаф перенес в секретное место live-stream акцию после того, как она несколько раз срывалась по разным причинам. На видеостриме были видны только небо и флаг с лозунгом акции.

8 марта анонимусы организовали поиски флага. Сам ЛаБаф значительно упростил задачу благодаря тому, что его заметили в Гринвилле, штат Теннесси. Время заката и погода соответствовали тому, что транслировала камера.

Уточнить местоположение флага помогли следы от трех пролетевших самолетов, которые совпали с данными онлайн-радаров. Однако район поисков оставался все еще слишком большим, поэтому сетевые тролли воспользовались методом древних астрономов и стали следить за звездами, попадавшими в объектив камеры. Кроме того, в окрестности Гринвилла отправили водителя на грузовике, подававшего сигналы, которые были слышны на трансляции.

В итоге пользователи 4chan установили, что флаг вывешен на частной ферме. В ночь на 10 марта они заменили его на кепку с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой» и футболку с изображением лягушонка Пепе.

Трансляция продолжалась до утра, пока не была окончательно отключена.

До переноса в Теннесси акция ЛаБафа проходила в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Перед этим местом перфоманса был Нью-Йоркский музей, но его закрыли через три недели после запуска в связи с угрозой для посетителей и сотрудников: под камерой часто проходили беспорядки и драки между сторонниками и противниками Трампа.

Сам ЛаБаф 26 января ЛаБаф был арестован полицией за нападение на одного из участников акции.

Акция стартовала 20 января и, по задумке автора, должна была продолжаться четыре года — на протяжении всего президентского срока Трампа. Основная идея заключалась в том, чтобы любой желающий мог подойти к камере и сказать «Он не разделит нас». Видеотрансляция с акции велась круглосуточно.

Шайя ЛаБаф наиболее известен как актер таких фильмов, как «Трансформеры», «Индиана Джонс и Хрустальный череп» и «Нимфоманка». Это уже не первый перформанс с его участием. В ноябре 2015 года он провел три дня в кинотеатре за просмотром всех фильмов, в которых снимался, а все происходящее в зале транслировалось в интернет.

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