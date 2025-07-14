Заключенный сбежал из тюрьмы в мешке для грязного белья

BFMTV: Во Франции арестант сбежал из тюрьмы, спрятавшись в сумке сокамерника

20-летний арестант совершил побег из тюрьмы города Корба на юго-востоке Франции, затаившись в сумке с бельем своего сокамерника. Историю «грязного» побега раскрыл телеканал BFMTV.

Молодой заключенный ранее уже был осужден в несовершеннолетнем возрасте. По информации журналистов, позже его осудили за различные мелкие правонарушения, кражу и «преступления, связанные с торговлей людьми». Администрация тюрьмы не осуществила должный контроль над ним, уточняется в материале. Юношу не обозначили как участника преступной организации и не пометили как особо опасного заключенного.

В одной камере с молодым человеком находились еще двое заключенных, один из которых вышел на свободу 11 июля. Пока его сокамерник готовился к освобождению, заключенный спрятался в сумке для грязного белья. Пропажу арестанта заметили не сразу: сотрудники охраны обнаружили его отсутствие только на следующий день.

Директор тюремной администрации Себастьен Ковел в беседе с журналистами признал, что инцидент произошел из-за накопившихся ошибок внутри системы, заявив, что для учреждения это «крайне редкое событие».

Поиски беглеца еще ведутся. Начато внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что в Австралии заключенный совершил побег на красном тракторе. Мужчина имел доступ к нему, поскольку работал на ферме в качестве наказания.